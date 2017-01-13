Смартфон Nokia 6 менее чем за сутки получил более 250 тыс. заявок от потенциальных покупателей

На прошлой неделе был представлен смартфон Nokia 6, который при цене $245 предлагает корпус из алюминиевого сплава 6000-й серии, 5,5-дюймовый экран Full HD, 4 ГБ ОЗУ и стереодинамики. Первое время смартфон можно будет купить только в Китае, его продажи в этом регионе стартуют 19 января. На днях крупнейший китайский онлайн-магазин и эксклюзивный партнер Nokia в Китае JD.com начал принимать заявки на участие в первой онлайновой распродаже устройств. Как сообщается, менее чем за сутки с момента начала приема заявок о своем желании приобрести смартфон Nokia 6 заявили более 250 тыс. человек. И это при том, что заявки по какой-то неведомой причине (возможно, чтобы усилить ажиотаж) принимались не в режиме 24/7. Отметим, что оформление заявки предполагает внесение задатка, хотя плата составляет всего $9, так что не все эти 250 тыс. заявок выльются в 250 тыс. проданных смартфонов, часть заявителей может просто передумать покупать смартфон.

Конечно, результат Nokia 6 меркнет на фоне выходивших ранее смартфонов Xiaomi, например, нынешний флагман Xiaomi Mi 5S менее чем за сутки получил более трех миллионов заявок. Тем не менее, для Nokia 6 такой результат можно считать успехом, не «ошеломительным», но успехом.

Буквально на днях в базе данных устройств, прошедших сертификацию Bluetooth, была замечена некая модификация смартфона Nokia 6 с модельным номером TA-1003. Считается, что это международная версия Nokia 6, то есть глобальные продажи новинки уже не за горами. Кроме того, в рамках выставки Mobile World Congress 2017 ожидается анонс новых устройств Nokia, в том числе флагманской модели Nokia 8 с SoC Snapdragon 835 и 24-мегапиксельной камерой. Последний уже успел засветиться в нескольких утечках.

Источник: gsmarena