Смартфон OnePlus 5 в тесте GeekBench показал лучший результат, опередив Samsung Galaxy S8+ и Huawei Mate 9

Вслед за эскизами и изображениями смартфона OnePlus 5 появился и результат его тестирования в одном из популярных бенчмарков. Если быть точным, устройство с модельным номером A5000 было замечено в базе данных тестового пакета GeekBench.

В однопоточном тесте OnePlus 5 набрал 1963 балла, в многопоточном — 6687 баллов. Эти результаты соответствуют третьему месту общего однопоточного рейтинга GeekBench и первому месту многопоточного рейтинга самых производительных смартфонов по версии GeekBench. В однопоточном режиме OnePlus 5 проигрывает Apple iPhone 7 Plus и модификации Samsung Galaxy S8+ на SoC Exynos 8895. Зато в многопоточном он на 300 баллов опережает тот же Galaxy S8+ на SoC Exynos 8895, а в сравнении Huawei Mate 9, где используется SoC Hisilicon Kirin 960, превосходство еще существеннее – 500 баллов.

Более того, результат OnePlus 5 в GeekBench выше, чем у других флагманских смартфонов с SoC Snapdragon 835, которые были протестированы ранее. В данном случае речь о Samsung Galaxy S8 (1929 баллов в однопоточном и 6084 баллов в многопоточном) и Sony Xperia XZ Premium (1943 балла в однопоточном и 5824 балла в многопоточном).

Остается добавить, что протестированное устройство работало под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat. Смартфон OnePlus 5 должны представить уже летом, ему приписывают до 8 ГБ ОЗУ и сдвоенную основную камеру.

Источник: Gizmochina