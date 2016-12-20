Смартфон Samsung Galaxy S8 будет стоить на 15-20% дороже Galaxy S7, считают аналитики Goldman Sachs

Очередная порция данных о смартфоне Samsung Galaxy S8 указывает на то, что новый флагман компании будет ощутимо дороже своего предшественника на старте продаж. Говоря точнее, разница в цене может составлять 15-20%, считают специалисты инвестиционного банка Goldman Sachs. Учитывая исходную цену Samsung Galaxy S7, можно заключить, что стоимость Samsung Galaxy S8 может достигать $900.

Аналитики объясняют разницу в цене использованием более высокой себестоимостью аппарата и рядом выдающихся нововведений. Одним из таких нововведений станет ранее упоминавшийся виртуальный помощник нового поколения на базе системы искусственного интеллекта.

В последнее время появляется все больше «подтверждений» переноса анонса Samsung Galaxy S8 на апрель 2017 года. То есть, грядущая выставка MWC пройдет без участия нового флагмана Samsung. Впрочем, производителю такой расклад может быть только на руку. К тому времени шумиха вокруг MWC утихнет и внимание общественности будет полностью обращено на мероприятие Samsung. Кроме того, компания получит дополнительное время и сможет «семь раз» проверить все ли с аппаратом в порядке, чтобы избежать повторения всем известной истории с Galaxy Note7 (тьфу тьфу тьфу).

Источник: gsmarena