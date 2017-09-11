Смартфон Xiaomi Mi Note 3 оказался увеличенной версией Mi 6 с менее производительной платформой (Snapdragon 660)

Одновременно со смартфоном Xiaomi Mi Mix 2 была анонсирована модель Xiaomi Mi Note 3.

В первую очередь стоит отметить, что с выпуском новой модели Mi Note 3 производитель полностью изменил свой подход к линейке Mi Note, которая до этого выделялась дизайном и передовыми характеристиками.

Как мы уже отмечали в предыдущей заметке, новинка оказалась, по сути, увеличенной версией Mi 6. Собственно, производитель этого и не скрывает, называя Xiaomi Mi Note 3 более крупной версией Mi 6. Аппарат получил металлический корпус из алюминиевого сплава 7000 серии, который с обеих сторон прикрыт защитным стеклом с закругленными углами.

Кроме того, по техническому оснащению не далеко ушла от недавно представленной модели Mi 5X (Mi A1).

Дело в том, что основой смартфона Xiaomi Mi Note 3 служит не флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 835, как хотелось бы, а платформа среднего уровня Snapdragon 660. Для многих покупателей этот фактор может стать решающим, хотя в большинстве реальных сценариев и приложений разница едва ли будет сильно заметной.

Дисплей Super AMOLED размером 5,5 дюйма имеет разрешение 1920х1080 пикселей. Для сравнения: модель Xiaomi Mi Note 2 была оснащена изогнутым с двух сторон 5,7″ экраном разрешением Full HD. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а флэш-памяти установлено 64 либо 128 ГБ в зависимости от модификации. Отведенный объем памяти в Xiaomi Mi Note 3 нельзя увеличить за счет карт microSD, слота для них тут просто не предусмотрено.

Зато в Xiaomi Mi Note 3 есть сдвоенная основная камера. Судя по всему, она здесь точно такая же, как у модели Mi 6. В обоих модулях применяются датчики одинакового разрешения – 12 Мп, но разные объективы. Основной получил широкоугольный объектив с диафрагмой F/1.8, а дополнительный — телеобъектив с диафрагмой F/2.6. Как и в случае Mi 6 и Mi 5X (Mi A1) здесь есть двукратный оптический зум, четырехосевая система оптической стабилизации изображения и предустановленный режим портретной съемки для эффектного размытия заднего фона. Фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп и поддерживает фирменную функцию продвинутой коррекции селфи Adaptable AI Beautify (удаление морщин, выравнивание тона кожи и изменение формы лица).

Ниже можно увидеть примеры фотографий, сделанных на камеру Xiaomi Mi Note 3.

В оснащении устройства можно отметить сканер отпечатков пальцев на передней панели, модуль NFC, ИК-порт, порт USB-C и стереодинамики.

Емкость аккумулятора равна 3500 мА·ч. Поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Смартфон Xiaomi Mi Note 3 будет предложен в трех версиях, отличающихся объемами флэш-памяти и цветом корпуса (черный и синий). В зависимости от версии стоимость варьируется от $385 до $460. Продажи начнутся уже завтра.

Источник: gizmochina