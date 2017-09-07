Смартфоны Google Pixel второго поколения выйдут с ОС Android 8.1

Судя по всему, компания Google намерена повторить свой прошлогодний опыт и наделить грядущие смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL новой ОС Android 8.1. Упоминание названия последней на днях «раскопали» наши коллеги с сайта Android Police в исходном коде бета-версии приложения Google (v7.11).

Таким образом, в том, что следующее обновление Android выйдет под номером 8.1 по аналогии с прошлогодней ситуацией, когда после Android 7.0 вышла Android 7.1 уже можно даже не сомневаться. Да и сомневаться в том, что Google Pixel 2 первыми получат ОС Android 8.1 тоже особых причин нет.

Единственное, что на данном этапе вызывает вопросы — это перечень нововведений Android 8.1, а также сроки доступности обновления для других смартфонов, не только для устройств семейства Google, ведь крупнейшие производители пока даже не определились со сроками выпуска обновления Android 8.0. Также пока неизвестно, как на сей раз поступит Google – останутся ли какие-то функции из Android 8.1 эксклюзивом устройств Google или станут доступны всем желающим.

Источник: androidpolice