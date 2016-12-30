СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

Вчера, 29 декабря 2016 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял доктрину информационной безопасности Украины, разработанную Министерством информационной политики Украины (МИП).

Министр информационной политики Юрий Стець заявил:

«Этот документ — наше политическое видение, направленное на обеспечение национальной безопасности Украины в информационной сфере».

В частности, Доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

В документе отмечается, что приоритетами государственной политики в информационной сфере являются:

создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего в Вооруженных Силах Украины, с учетом практики государств-членов НАТО;

развитие и защита технологической инфраструктуры обеспечения информационной безопасности Украины;

обеспечение полного покрытия территории Украины цифровым вещанием, прежде всего пограничных и временно оккупированных территорий и тому подобное.

Документ разработан Экспертным советом при МИП, в состав которой входят народные депутаты Украины, эксперты в области информационной безопасности, ученые, журналисты и представители общественности. Кроме того, этот документ обсуждался с европейскими партнерами.

Доктрина будет обнародована после подписания Президентом Украины.

Источник: МИП