Состоялся релиз игры Destiny 2, но пока что лишь для консолей

Компании Bungie и Activision Publishing, дочерняя компания Activision Blizzard, сообщили о выпуске игры Destiny 2.

Destiny 2 – экшн-шутер от первого лица – это сиквел оригинальной игры Destiny, в котором игрокам предстоит отправиться в эпическое приключение во имя спасения человечества от полного уничтожения. Продолжение обеспечит легкий порог входа как для новых игроков, так и для фанатов. Сюжет Destiny 2 начинается с падения последнего безопасного города на Земле под натиском нового могущественного врага. Игрокам предстоит освоить новые способности и найти множество уникальных видов оружия, объединить разрозненные силы человечества и дать отпор врагу, чтобы вернуть свой дом.

В Destiny 2 каждый игрок создает своего персонажа-Стража, избранного защитника человечества. Игрокам доступно множество активностей: кинематографичная сюжетная кампания, кооперативные Налёты, большие локации для исследования, полные Поручений, Приключений, Патрулей, Утерянных секторов, Сундуков с сокровищами, Открытыми и Героическими мероприятиями, Горячими точками и многим другим. Для любителей посоревноваться с другими игроками Destiny 2 предлагает поединки 4х4 в сетевом режиме «Горнило». Не остался без внимания и контент для высокоуровневых игроков – ветераны Destiny порадуются высокоуровневому Рейду на 6 игроков, который станет доступен в игре 13 сентября. Новая функция «Игры с проводником» призвана помогать игрокам находить единомышленников для покорения продвинутого контента и станет доступна в Destiny 2 вскоре после релиза.

Игра Destiny 2 стала доступной в полночь на 6-е сентября для игровых консолей PlayStation 4 (с дополнительным временно эксклюзивным контентом) и Xbox One. Для доступа к части игровых возможностей понадобится подписка на PlayStation Plus и Xbox Live Gold, соответственно. Набор временно эксклюзивных предметов для обладателей копии игры на Sony PlayStation 4 включает в себя карту для соревновательного сетевого режима, кооперативный «Налёт» на троих игроков, корабль с уникальным обликом, особый набор брони и эксклюзивное экзотическое оружие.

Destiny 2 присвоен возрастной рейтинг «16+». К покупке доступны издания «Destiny 2 – Комплект: игра с сезонным абонементом», «Destiny 2 – цифровое Deluxe-издание» с особыми внутриигровыми предметами, «Специальное издание» и «Коллекционное издание Destiny 2» в комплекте с настоящей сумкой переселенца из Destiny 2, сезонным пропуском, особыми внутриигровыми предметами и коллекционной упаковкой, оформленной в стиле Империи Кабал.