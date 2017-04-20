Создатели гиперкара NIO EP9 представили семиместный электрокроссовер NIO ES8, который должен стать бюджетным аналогом Tesla Model X

На проходящем на этой неделе Шанхайском автосалоне китайский производитель электромобилей, известный по «мегаваттному» суперкару NIO EP9 представил свою вторую электрическую модель NIO ES8. В отличие от супердорогого спортивного купе (напомним, «всего» $1,5 млн), новая модель выполнена в формате семейного 7-местного кроссовера с посадочной формулой 2-3-2, призванного конкурировать с моделью аналогичного класса Tesla Model X.

Корпус и шасси кроссовера NIO ES8 выполнены из алюминия, он оснащается активной пневматической подвеской и двумя электродвигателями на обеих осях, предоставляя возможности полного привода. Аккумуляторная батарея допускает возможность быстрой замены на заправочной станции, что позволит снизить время «подзарядки» до минимальных значений.

Дизайн кроссовера позаимствовал часть стилистических решений у первенца бренда EP9, при этом выглядит он вполне готовым к серийному производству. Как оказалось, NIO ES8 действительно уже прошел «тысячи миль» тестового пробега по Монголии и Австралии, где испытывался при температурах от -30 до +40 градусов Цельсия.

Создатели семейного электромобиля отмечают, что официальный анонс серийного версии кроссовера состоится до конца текущего года, а доставки клиентам начнутся уже в 2018 году.

Сведения о цене новинки пока не озвучиваются, но еще в прошлом году сооснователь компании NIO (NextEV) Джек Ченг заявлял, что они намерены создать «доступный электромобиль, стоимость которого не превысит ценник обычного автомобиля того же сегмента от японского производителя Toyota», при этом их электрокроссовер «сможет делать все то же, что и Tesla Model X, но только за гораздо меньшие деньги».

P.S. Кстати, дела у электрогиперкара NIO EP9 идут настолько хорошо, что на том же Шанхайском автосалоне компания объявила о выпуске дополнительной партии из 10 экземпляров вдобавок к первым шести электромобилям, которые уже нашли своих покупателей, несмотря на ценник в $1,48 млн.

Источник: NIO