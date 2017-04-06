Стали известны некоторые характеристики процессора AMD Ryzen 3 1200

Вслед за топовыми и производительными процессорами Ryzen 7 и Ryzen 5 в скором времени ожидается анонс и чипов начального уровня Ryzen 3. Информация о технических характеристиках одного из них – Ryzen 3 1200 – уже просочилась в интернет благодаря утечке данных от одного из производителей материнских плат.

Согласно имеющейся информации, линейка Ryzen 3 будет включать 4-ядерные процессоры без поддержки SMT. Таким образом, количество одновременно обрабатываемых потоков соответствует количеству вычислительных ядер. Объём кэш-памяти третьего уровня может достигать 8 МБ. Для этих чипов предусмотрено использование разблокированного множителя.

Конкретный экземпляр AMD Ryzen 3 1200 в исполнении AM4 содержит четыре вычислительных ядра, для которых заявлена штатная рабочая частота 3,1 ГГц. Кэш-память составляет 2 МБ. Для чипа заявлен показатель TDP на уровне 65 Вт. Цена устройства ожидается до $150. Официальный анонс процессоров Ryzen 3 должен состояться во второй половине 2017 года.

Источник: techpowerup