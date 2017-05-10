Telegram запустил голосовые звонки в альфа-версии мессенджера для десктопных платформ Windows, macOS и Linux

После появления голосовых звонков в мобильных версиях Telegram разработчики готовы запустить аналогичную функциональность и в десктопной версии мессенджера. Звонки уже доступны в альфа-версии программы, а официальный запуск в стабильной версии должен произойти уже в текущем месяце, сообщил Павел Дуров.

Чтобы опробовать звонки на десктопной платформе уже сейчас можно загрузить альфа-версию мессенджера Telegram с официального сайта по следующей ссылке. В частности, там доступны соответствующие версии для платформ Windows (включая portable-версию), macOS и Linux.

Так же, как и в мобильных версиях Telegram, пользователи десктопов получат доступ к звонкам другим пользователям, а также список последних вызовов и настройки приватности для звонков. Для того, чтобы убедиться в том, что звонящий абонент именно тот, за кого себя выдает, необходимо сравнить четыре эмодзи на экранах звонящих и убедиться, что они совпадают.

Интересно, что изначально Павел Дуров обещал появление голосовых звонков в десктопных приложениях еще в апреле, но потом перенес сроки запуска функции на май, объяснив это необходимостью завершения программы внутренних тестов.

Источник: Telegram