Телеканал HBO снимет сериал о Чернобыльской катастрофе
Американский телеканал HBO, известный по проектам «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Мир Дикого запада» и др., совместно со Sky Television снимут сериал о событиях Чернобыльской катастрофы.
Главную роль в новом сериале «Чернобыль» исполнит Джаред Харрис («Шерлок Холмс: Игра теней»). Ему предстоит играть роль советского учёного Валерия Легасова, которого Кремль направляет на расследование причин катастрофы. Съёмки начнутся весной 2018 года в Литве. Планируется, что в сериале «Чернобыль» будет 5 серий.
Сценарий написал Крейг Мазин («Белоснежка и охотник 2»), а исполнительным продюсером является Кэролин Штраус («Игра престолов»). Сопродюссерами стали Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы») и Крис Фрай («Пункт назначения 4»).
Источник: deadline
- Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в результате взрывного разрушения четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в Украине. При этом реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.
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- Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.
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- В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы.
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- Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии.