Телеканал HBO снимет сериал о Чернобыльской катастрофе

Американский телеканал HBO, известный по проектам «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Мир Дикого запада» и др., совместно со Sky Television снимут сериал о событиях Чернобыльской катастрофы.

Главную роль в новом сериале «Чернобыль» исполнит Джаред Харрис («Шерлок Холмс: Игра теней»). Ему предстоит играть роль советского учёного Валерия Легасова, которого Кремль направляет на расследование причин катастрофы. Съёмки начнутся весной 2018 года в Литве. Планируется, что в сериале «Чернобыль» будет 5 серий.

Сценарий написал Крейг Мазин («Белоснежка и охотник 2»), а исполнительным продюсером является Кэролин Штраус («Игра престолов»). Сопродюссерами стали Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы») и Крис Фрай («Пункт назначения 4»).

Источник: deadline