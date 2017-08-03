Tesla Model Y будет иметь много общего с Model 3. Илон Маск отказывается от создания новой платформы, чтобы побыстрее выпустить мини-кроссовер на рынок

О финансовых показателях Tesla и количестве отгруженных ею автомобилей по итогам второго квартала 2017 года мы уже рассказали в предыдущем материале, а в этом речь пойдет о компактном кроссовере Tesla Model Y, который начнут производить в 2019 году.

Напомним, изначально говорилось, что Tesla Model Y получит «совершенно иную платформу», а не ту, что использует предназначенный для широкой аудитории электромобиль Tesla Model 3. Но, похоже, что с тех пор планы компании сильно изменились, и теперь для Tesla Model Y, который в ассортименте производителя расположится на ступень ниже Model X, планируют использовать ту же платформу, что и для Model 3. Об этом заявил основатель и глава компании Илон Маск, подводя итоги прошедшего квартала.

«Теперь, когда советники из руководства компании, вернули меня к реальности, в Tesla Model Y, на самом деле, будет многое из Model 3, чтобы быстрее вывести ее на рынок как можно быстрее», – сказал Илон Маск.

Ранее Маск, обсуждая Model Y, говорил об упрощенной электрической схеме и отказе от традиционной 12-вольтовой АКБ, что позволит добиться существенного сокращения суммарной длины прокладываемой электропроводки, снизить затраты на производство и упростить сам процесс. Это необходимо для максимальной автоматизации производственных линий и последующего наращивания объемов выпуска. И эти планы по-прежнему остаются в силе. Вполне вероятно, что несколько месяцев назад Маск попросту немного погорячился и в нынешних условиях, когда нужно быстро наращивать темпы производства Model 3, создавать новую платформу для Model Y – абсолютно нецелесообразно с финансовой точки зрения (пора уже стабильно убыточной Tesla выходить на прибыль).

Многие автопроизводители используют одну платформу для выпуска множества различных моделей с целью повышения эффективности производства при одновременно снижении затрат.

Грядущая Model Y унаследует множество компонентов у Model 3, которая только недавно была запущена в производство, но она также получит одну из главных отличительных особенностей Model X – подъемные задние двери, именуемые «крыльями сокола».

Компания надеется наладить выпуск Model Y в 2019 году. Напомним, в прошлом месяце Илон Маск показал первое тизер-изображение Tesla Model Y без боковых зеркал.

Источник: The Verge