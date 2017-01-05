TP-Link анонсировала новую серию маршрутизаторов Deco, а также другие сетевые устройства на выставке CES 2017

Компания TP-Link представила на ежегодной выставке CES 2017 несколько маршрутизаторов серии Deco, гигабитный роутер AC2300 с поддержкой технологии MU-MIMO и универсальный усилитель сигнала RE650.

Новая линейка домашних сетевых систем TP-Link Deco на данный момент состоит из двух моделей: Deco M5 и Deco M5 Plus. Первая представляет собой устройство среднего класса, обеспечивающее работу беспроводной сети. Более продвинутая модель носит имя Deco M5 Plus, в ее корпусе объединены беспроводной Wi-Fi маршрутизатор и Powerline-адаптер, что позволяет построить более функциональную домашнюю сеть.

Также компания TP-Link показала в Лас-Вегасе два новых устройства с поддержкой технологии MU-MIMO — гигабитный маршрутизатор AC2300 и усилитель сигнала RE650. Модель AC2300 позволит смотреть 4K-фильмы и без проблем играть в онлайн-игры благодаря поддержке спецификации Wave 2 Wi-Fi.

Эта технология позволяет нескольким устройствам обмениваться данными с маршрутизатором одновременно, а не по очереди, увеличивая ширину и количество каналов для связи с каждым устройством, а также их пропускную способность. Также пользователь сможет в настройках установить приоритет для игр, фильмов и другого контента или назначить оптимальную полосу для устройств, которые использует чаще других.

Новый усилитель RE650 поможет доставить сигнал Wi-Fi сети до самых дальних комнат квартиры или дома, избавив пользователя от проблемы «мертвых зон». Отметим, что универсальный репитер RE650 может работать с любым Wi-Fi роутером, точкой доступа или модемом.

Источник: TP-Link