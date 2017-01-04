TSMC готовится к производству чипов по 7-нм техпроцессу, массовый выпуск начнётся через год

Компания TSMC готовится к началу производства чипов по нормам 7-нанометрового технологического процесса. В настоящее время компания находится на последнем этапе разработки прототипа соответствующего решения. Хотя после выпуска прототипа ещё могут вноситься некоторые изменения, прежде чем начнётся массовое производство.

Если всё пойдёт по плану, то уже во второй половине 2017 года TSMC сможет приступить к изготовлению тестовых образцов 7-нанометровых чипов для своих клиентов. Массовое производство такой полупроводниковой продукции запланировано на начала 2018 года.

Интерес к изготовлению чипов по нормам 7-нанометрового технологического процесса проявляют ряд разработчиков, включая Qualcomm, Xilinx, NVIDIA. Apple также является потенциальным кандидатом в заказчики. В настоящее время перед TSMC поставлена задача на производство процессоров для готовящихся к выпуску iPhone по 10-нанометровому техпроцессу. Существующие версии iPhone и iPad довольствуются чипами, изготовленными по 16-нанометровой технологии. Переход на более тонкий техпроцесс позволит создавать более компактные и энергоэффективные процессоры.

Ожидается, что TSMC более подробно расскажет о своих планах по выпуску чипов по 7-нанометровому техпроцессу в рамках конференции для инвесторов, которая запланирована на 15 января.

Источник: phonearena