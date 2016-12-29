Twitter запускает новый формат видеотрансляций Periscope с углом обзора 360°

В принадлежащем Twitter сервисе прямых видеотрансляций Periscope появилась поддержка видеотрансляций с углом обзора 360°. Разработчики уже приступили к внедрению этой функциональности по всему миру. Несколько часов назад завершилась первая видеотрансляция Periscope, проводившаяся в 360-градусном формате, желающие могут посмотреть запись.

Смотреть видеотрансляции Periscope с углом охвата 360 градусов может каждый, но проводить эти трансляции пока может лишь ограниченное число избранных партнеров сервиса. Когда эта возможность станет доступной для всех желающих разработчики пока не уточняют.

Реализовано все достаточно просто. Через браузер компьютера можно будет менять угол обзора путем простого перетаскивания курсора по экрану. На мобильном устройстве посредством официального приложения можно делать тоже самое, просто поворачивая смартфон или планшет в разные стороны. Качество видео достаточно невысокое. Впрочем, подобное утверждение будет справедливо для большинства видеотрансляций с углом обзора 360°.

Остается добавить, что в последнее время Periscope испытает огромную конкуренцию со стороны Facebook Live. Все больше авторов трансляций переходят на платформу Facebook в надежде получить больше зрителей. И тот факт, что Periscope первым запустил 360-градусные трансляции определенно должен усилит его позиции и если не предотвратить, то хотя бы минимизировать отток пользователей. Разработчики Facebook планируют запустить 360-градусные видеотрансляции только в ближайшие месяцы. Первое время они будут доступны только избранным партнерам.

Источник: The Verge