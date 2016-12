Twitter запускает новый формат видеотрансляций Periscope с углом обзора 360°

В принадлежащем Twitter сервисе прямых видеотрансляций Periscope появилась поддержка видеотрансляций с углом обзора 360°. Разработчики уже приступили к внедрению этой функциональности по всему миру. Несколько часов назад завершилась первая видеотрансляция Periscope, проводившаяся в 360-градусном формате, желающие могут посмотреть запись.

Смотреть видеотрансляции Periscope с углом охвата 360 градусов может каждый, но проводить эти трансляции пока может лишь ограниченное число избранных партнеров сервиса. Когда эта возможность станет доступной для всех желающих разработчики пока не уточняют.

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S

— Alex Pettitt (@Alexpettitt) 28 декабря 2016 г.