У процессоров Ryzen будет ограниченный разгонный потенциал

Новый разогнанный Ryzen 1800x (топовая модель) уже поставил мировой рекорд в бенчмарке Cinebench, несмотря на то, что соперничать ему приходилось с вдвое более дорогим процессором Intel.

Несмотря на это, разгонный потенциал новых процессоров AMD будет относительно скромным. Процессоры AMD будут быстрыми сразу «из коробки», в том числе благодаря тому, что показатель IPC (instruction per clock) был повышен на 52% по сравнению с предыдущим поколением процессоров. Процессоры Ryzen также смогут автоматически разгоняться (не путать с режимом Turbo) в зависимости от качества системы охлаждения и рабочей температуры процессора.

Однако, по современным меркам потенциал Ryzen для разгона уже называют умеренным. Не только на воздухе, но и на воде.

Упомянутый выше рекорд, был достигнут благодаря частоте 5.2 ГГц (стандартная частота 1800x — 4 ГГц), и получен на жидком азоте при напряжении 1.875В. Экстраполируя, можно предположить, что на воздушных системах охлаждения потолок разгона 1800x составит 4.5 ГГц.