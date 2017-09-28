Ученые в четвертый раз зафиксировали гравитационную волну

Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны, которые Эйнштейн предсказывал еще сто лет назад, в 2015 году, но объявлено об этом было годом позже. С тех пор физикам удавалось еще несколько раз «поймать» гравитационную волну. И вот на этой неделе международная группа ученых LIGO/VIRGO распространила сообщение о еще одном, уже четвертом случае регистрации гравитационной волны. Причем в этот раз ее зафиксировали сразу три детектора, включая запущенный совсем недавно детектор VIRGO в Италии.

Сигнал GW170814 был зафиксирован еще 14 августа в 14:51 по киевскому времени.

Как сообщается, источником стало столкновение двух черных дыр массами около 31 и 25 масс Солнца, произошедшее на расстоянии 1,8 миллиарда световых лет от Земли. В результате этого слияния образовалась вращающаяся черная дыра массой около 53 масс Солнца.

По словам ученых, получение сигнала сразу на три детектора поможет им вычислить более точные координаты его источника. Уже сейчас, исходя из времени задержки в получении сигнала, которое для двух детекторов LIGO составило 7 миллисекунд, ученым удалось определить, что источник находится в Южном полушарии небесной сферы.

Исходя из электромагнитных сигналов, полученных ранее некоторыми телескопами, в том числе телескопом Хаббл, многие ожидали, что источником зарегистрированной гравитационной волны на этот раз является слияние двух нейтронных звезд, однако эти предположения не подтвердились.

Примечательно, что только в начале августа 2017 года две обсерватории объединили свои усилия и меньше, чем через две недели, смогли зарегистрировать первый сигнал.

Источник: N+1 и LIGO