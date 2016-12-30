Украинский Concepter отказался от выпуска чехла-вспышки для iPhone из-за недостаточного спроса

В конце прошлого месяца на площадке Kickstarter начался сбор средств на выпуск многофункционального чехла iblazr Case для iPhone. Авторы проекта – украинская команда Concepter – рассчитывали собрать не менее $70 тыс. Но вчера проект досрочно закрыли по решению разработчиков. Причина – недостаточный интерес со стороны потребителей. На момент закрытия на счету проекта было чуть больше $37 тыс. от 530 пользователей, принявших участие в финансировании. С учетом того, что до окончания сбора средств оставалось несколько дней, итог кампании был очевиден. Как обычно в таких случаях, вкладчики получат свои деньги назад в полном объеме.

«Спрос на iblazr Case оказался значительно ниже наших предыдущих продуктов iblazr. Поскольку цель «Кикстартера» не смогли собрать, решили остановить кампанию и заняться другим инновационным продуктом», — сообщил источнику СЕО Concepter Влад Тисленко.

Что конкретно скрывается под этим «инновационным продуктом» — Влад не говорит, но обещает представить прототип новинки на выставке CES 2017, стартующей в Лас-Вегасе уже через несколько дней.

Остается напомнить, что предыдущий проект Concepter – уникальный тайм-трекер Soul – постигла такая же незавидная участь. Впрочем, разработчикам удалось вдохнуть в проект вторую жизнь: буквально на прошлой неделе вышло приложение Soul для iPhone, которое побуждает проводить больше времени с близкими и помогает сделать жизнь интереснее. Недавно оно стало лидером в App Store в категории «Образ жизни». Так что нередко и неудачи – это к лучшему. Будем надеяться, что ребята не будут опускать руки и в будущем продолжат радовать нас новыми разработками.

Источник: ain