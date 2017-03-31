Украинцы смогут оформить прописку и свидетельство о рождении ребёнка онлайн

Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что украинцы вскоре смогут в онлайн режиме оформлять место регистрации и прописки, а также получать свидетельство о рождении. Об этом он завил на пресс-конференции в Киеве.

«После принятия Верховной Радой закона об электронных доверительные услуги украинцы получат возможность осуществлять оформление места регистрации и прописки и получать свидетельство о рождении в режиме онлайн», – сказал министр.

Он отметил, что без каких-либо бумажных документов украинцы смогут получать указанные документы на свою почту.

Министр также сообщил, что уже 474 роддома в Украине выдают справки о рождении. То есть родители 129 тыс. родившихся детей смогли получить свидетельство непосредственно в родильных домах.

Источник: Укринформ