«Укроборонпром» испытал обновленный беспилотный БТР «Фантом-2» с новым ракетным комплексом РС-80

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, провел испытания нового боевого модуля на обновленной версии беспилотного минибронетранспортера «Фантом-2». Данным модулем является система для запуска ракет РС-80, созданная ГАХК Артем, входящим в состав концерна.

Во время практических стрельб боевого модуля с ракетами РС-80, которые способны создавать эффект боевого «Града» на поле боя, были поражены заданные цели и полностью проверена работа модуля в полевых условиях, включая баллистические показатели.

На сайте «Укроборонпрома» отмечается, что целью испытаний была проверка возможностей новой платформы. Говоря более конкретно, конструкторы оценивали ее потенциал для использования совместно с более крупными и тяжелыми боевыми модулями.

Обновленный минибронетранспортер, который считается одной из ключевых технологий украинского оборонпрома, получил новую колесную формулу – 8х8 вместо 6х6 у первой версии. Благодаря этому удалось не только увеличить максимальную полезную нагрузку, но и установить более мощную силовую установку и увеличить запас хода машины. Конструкторы заявляют о существенно возросшей проходимости автомобиля.

В рамках испытаний новый «Фантом-2» полностью оправдал все возложенные ожидания разработчиков и доказал эффективность модульного подхода в разработке вооружения, Модульная конструкция позволяет в кратчайшие сроки приспособить машину под различные задачи, начиная от уничтожения противника и заканчивая эвакуацией раненых.

Следующими будут испытания с автоматическим пулеметом большого калибра и интегрированным высокоточным ракетным вооружением. Они пройдут, как только команда разработчиков завершит доработку новой платформы, а также проведет необходимые проверки ходовых характеристик и систем управления.

Источник: Укроборонпром