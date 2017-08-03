«Укрпошта» снизила стоимость международных отправлений массой более 10 кг

Компания «Укрпошта» с 1 августа снизила тарифы на международные отправления по ключевым направлениям для экспортеров — США, Китая, Канады, Австралии, и скорректировала цены для стран ЕС.

Отмечается, что изменения произошли для международных отправлений весом 10-30 кг. Тарифы на универсальные услуги по пересылке международных отправлений весом до 10 кг осталась без изменений.

В частности, стоимость пересылки отправлений авиатранспортом в США, Китай, Канаду, Австралию снижена на 25%, в Гонконг, Японию, Южную Корею — на 20%, Италию, Испанию, Францию — на 5%.

Для отправлений в Молдову и Россию компания «Укрпошта» улучшает качество наземного сообщения и снижает стоимость пересылки на 25% и 23%, соответственно. С новыми тарифами на международные отправления можно ознакомиться на сайте компании.

Кроме того, сообщается, что «Укрпошта» начинает активное сотрудничество с регулярными отправителями. Корпоративные клиенты при заключении договора на обслуживание могут получить скидку от 5% до 25% на пересылку международных отправлений и получить бесплатные консультации штатного таможенного брокера.

Источник: «Укрпошта»