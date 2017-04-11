«Укрзалізниця» уже продает 37,5% билетов на поезда в онлайне, при этом на долю ПриватБанка приходится каждый третий электронный билет

В марте 2017 года каждый третий электронный железнодорожный билет жители Украины покупали через ПриватБанк. Как сообщила «Укрзалізниця», всего в марте онлайн было продано более 1,7 млн железнодорожных билетов – 37,5% от общих продаж. При этом на долю ПриватБанка приходится 11,7% от общих продаж билетов, то есть через крупнейший госбанк украинцы покупают каждый третий онлайн-билет на поезд.

«Уже в этом году мы ожидаем, что оплата железнодорожных поездок в режиме онлайн станет доминирующей, – отметил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Если человек хоть раз попробовал купить билет через банк, он вряд ли захочет тратить свое время на очереди к вокзальным кассам или пользоваться другими онлайн-ресурсами».

Отметим, что ПриватБанк начал продажу цифровых билетов на поезда в сентябре 2014 года, теперь через сервисы банка можно также приобрести билеты на автобус и самолет по Украине и за рубеж. Такие проездные документы не нужно обменивать в кассах на обычные – достаточно показать проводнику распечатку электронного билета или сохраненнyю копию на смартфоне, планшете или ноутбуке.

Напомним, что в феврале текущего года государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок «Укрзалізниця» выпустил мобильное приложение для приобретения билетов под названием «Железнодорожные билеты».

Источник: ПриватБанк