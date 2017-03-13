Умную куртку, созданную Google и Levi’s, можно будет купить уже этой осенью по цене $350

Компания Levi’s и подразделение Google ATAP совместными усилиями разработали умную подключенную джинсовую куртку.

Это будет первый коммерческий продукт, который основан на базе технологии ATAP Project Jacquard. Она подразумевает использование проводящей ткани, благодаря чему стандартный предмет одежды трансформируется в подключенный гаджет. В результате, у пользователя появляется возможность отправки инструкций на смартфон, например, поставить на паузу воспроизведение музыкальной композиции или пропустить её, простым двойным нажатием на запястье.

Анонс столь необычного предмета одежды состоялся в мае прошлого года. Первоначально выпустить умную куртку планировалось весной этого года. Но сейчас в качестве примерного срока выхода уже называется осень. Цена нового носимого гаджета составит около $350.

Внутри ATAP разрабатывается ещё один проект, связанный с носимыми электронными устройствами. В рамках Project Soli разрабатывается радарная система для носимых решений, которая позволит использовать жесты для ввода информации без прикосновений к дисплею смартфона.

Источник: The Verge