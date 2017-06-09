Утечка чертежей раскрывает точные размеры смартфонов iPhone 7s Plus и iPhone 8

Как сообщает ресурс GSMarena, уже началось массовое производство новых смартфонов Apple iPhone 7s Plus и iPhone 8. А потому уже можно узнать некоторые характеристики финальных потребительских продуктов. На этот раз речь пойдёт о размерах корпуса новинок, узнать которые удалось благодаря утечке чертежей.

Смартфон iPhone 7s Plus по размерам сопоставим с нынешней моделью iPhone 7 Plus. Различия в размерах измеряются долями миллиметра и останутся практически незамеченными большинством пользователей.

Размеры в мм iPhone 7 iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7s Plus Высота 138,3 143,4 158,2 158,4 Ширина 67,1 70,8 77,9 78,1 Толщина 7,1 7,5 7,3 н/д

Что касается версии iPhone 8, то она имеет больше отличий. В частности, она больше обычного смартфона iPhone 7, но меньше модели iPhone 7 Plus. По предварительным данным, в смартфоне iPhone 8 применяется дисплей диагональю 5,8 дюйма, при этом рамки дисплея являются чрезвычайно тонкими. Это является необходимым условием, чтобы разместить 5,8-дюймовый экран в корпусе смартфона высотой 148,9 мм.

Источник: GSMarena