Утечка чертежей раскрывает точные размеры смартфонов iPhone 7s Plus и iPhone 8
Как сообщает ресурс GSMarena, уже началось массовое производство новых смартфонов Apple iPhone 7s Plus и iPhone 8. А потому уже можно узнать некоторые характеристики финальных потребительских продуктов. На этот раз речь пойдёт о размерах корпуса новинок, узнать которые удалось благодаря утечке чертежей.
Смартфон iPhone 7s Plus по размерам сопоставим с нынешней моделью iPhone 7 Plus. Различия в размерах измеряются долями миллиметра и останутся практически незамеченными большинством пользователей.
|Размеры в мм
|iPhone 7
|iPhone 8
|iPhone 7 Plus
|iPhone 7s Plus
|Высота
|138,3
|143,4
|158,2
|158,4
|Ширина
|67,1
|70,8
|77,9
|78,1
|Толщина
|7,1
|7,5
|7,3
|н/д
Что касается версии iPhone 8, то она имеет больше отличий. В частности, она больше обычного смартфона iPhone 7, но меньше модели iPhone 7 Plus. По предварительным данным, в смартфоне iPhone 8 применяется дисплей диагональю 5,8 дюйма, при этом рамки дисплея являются чрезвычайно тонкими. Это является необходимым условием, чтобы разместить 5,8-дюймовый экран в корпусе смартфона высотой 148,9 мм.
Источник: GSMarena
- По данным KGI Securities, смартфон Apple iPhone 8 выйдет с приличным опозданием и будет оставаться в дефиците до начала 2018 года.