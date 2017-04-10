Утечка: Фаблет Xiaomi Mi Max 2 оснастят процессором Snapdragon 626, 12 Мп сенсором Sony IMX378 и батареей на 5000 мАч

О планах компании Xiaomi выпустить второе поколение своего «суперфаблета» Mi Max 2 стало известно достаточно давно, однако чем ближе дата анонса (который, предположительно, пройдет уже в мае текущего года), тем большее количество информации о новинке попадает в сеть.

В частности, последние данные о Xiaomi Mi Max 2 указывают на то, что новинка не получит процессор Qualcomm Snapdragon 660, как предполагалось ранее, а будет вынуждена довольствоваться системой на чипе Qualcomm Snapdragon 626. Пришедший на смену популярному чипсету среднего уровня Snapdragon 625 процессор на 10% быстрее предшественника, а также экономичнее, так как выполнен по 14 нм техпроцессу.

Также ожидается, что Mi Max 2 получит улучшенную основную камеру, которую Xiaomi уже использовал в смартфоне Mi 5S — 12 Мп модуль Sony IMX378, но с увеличенной апертурой. Фронтальная камера будет обладать более скромными характеристиками, скорее всего это будет типичный 5 Мп модуль.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Max 2 оснастят таким же 6,44-дюймовым экраном с разрешением 1080p, что и его предшественник. Модель также должна получить две версии с разными объемами ОЗУ, однако это будет не 2 и 3 ГБ, а 4 и 6 ГБ (кстати, не исключено, что топовая 6 ГБ версия все-таки получит более мощный Snapdragon 660). Емкость аккумулятора незначительно подрастет с с 4850 мАч до 5000 мАч, а работать смартфон будет под управлением MIUI 8 на основе Android 7.1.1 «Nougat».

Интересно, что последняя утечка затронула и ценник новинки — согласно данным инсайдеров все модификации Mi Max 2 разместятся в ценовой вилке $220-$250 (1499-1699 Yuan), тогда как его предшественник в момент анонса предлагался по цене от $230 до $300.

Источник: Gizmochina