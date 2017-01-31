Утечка за утечкой: В сеть попала фотография смартфона Meizu Pro 7, демонстрирующая изогнутый с двух сторон дисплей

Только вчера мы сетовали на то, что последняя утечка данных о флагманском смартфоне Meizu Pro 7 затронула исключительно технические характеристики новинки. А сегодня в сети появилась фотография предполагаемой новинки китайского бренда, которая демонстрирует изогнутый у обеих боковых граней дисплей.

Несмотря на невысокое качество фото, на нем можно рассмотреть «выезжающий» из-за края экрана виджет, характерный для программных оболочек смартфонов с изогнутыми краями. Также на шпионском фото можно увидеть физическую кнопку Home, в которую наверняка встроен сканер отпечатков пальцев.

Отметим, что первые слухи об изогнутом с двух сторон экране (как у модели Samsung Galaxy S7 edge) будущего флагмана Meizu появились еще прошлым летом. Тогда же был нарисованы и первые рендеры с таким типом экрана:

Напомним, что вчера в сети появились предполагаемые технические данные смартфона Meizu Pro 7, согласно которым новинку оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с 4K-разрешением (3840×2160 точек), 10-ядерным процессором MediaTek Helio X30 с графикой PowerVR Series 7XT и тремя вариантами оснащения памятью: 4 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 128 ГБ, 8 ГБ / 128 ГБ, стоимость которых составит от $480 до $550.

Источник: Gizmochina