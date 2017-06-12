В честь «безвиза» с ЕС Киевстар решил подарить своим абонентам бонусы на роуминг

Как вы уже знаете, в ночь на 11 июня 2017 года вступило в силу решение Европейского союза о введении безвизового режима для граждан Украины. В связи с этим знаменательным событием оператор мобильной связи Киевстар решил поздравить украинцев и подарить им бонусы на роуминг, чтобы в путешествиях по Европе они смогли поделиться своими впечатлениями с родными и друзьями.

С 12 июня 2017 года абоненты могут бесплатно подключить акционный пакет «Попробуйте роуминг». Согласно условиям пакета абоненты предоплаченной связи получат бонусные начисления, которые можно использовать на услуги мобильной связи за границей: пакеты минут, SMS, или мегабайты мобильного интернета. Абоненты контрактной формы обслуживания получат минуты на входящие и исходящие звонки в роуминге. (для заказа бесплатной услуги надо позвонить по номеру 477*106).

Бонусные начисления будут действовать в течение 30 дней со дня подключения, воспользоваться предоставленными пакетом можно на территории 1-й и 2-й группы стран. С полным списком стран, входящих в каждую группу, подробными условиями и тарифами на роуминг можно ознакомиться по следующей ссылке.

Напоминаем, что Киевстар предоставляет услуги международного роуминга в 195 странах, на 5 континентах. Мобильный оператор предоставляет абонентам звонки от 2 грн за минуту (пакет 15 минут стоимостью 30 грн в день пользования), Интернет от 0,35 грн за мегабайт (пакет 100 МБ стоимостью 35 грн в день пользования), SMS — 1,00 грн/SMS (пакет 25 SMS стоимостью 25 грн в день пользования). Абонентам не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройки, так как роуминг будет подключен автоматически.

Источник: Киевстар