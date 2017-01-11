В Харькове суд приговорил интернет-сепаратиста к 3,5 годам тюремного заключения

Суд в Харькове приговорил к трем с половиной годам лишения свободы мужчину за распространение в интернете материалов с призывами к изменению границ Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Октябрьский районный суд Харькова признал виновным 39-летнего мужчину по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «незаконное обращение с оружием и боеприпасами». По информации СБУ, злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

«39-летний сепаратист размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования «новороссия», отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта», — заявляют в СБУ.

В сообщении ведомства отметили, что противоправная направленность публикаций была подтверждена выводами экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Отметим, это не первый случай получения реального тюремного срока за проявление сепаратизма в интернете. Ранее жителя Львова приговорили к трем годам лишения свободы за призывы к сепаратизму и свержению власти в Украине, размещённые в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Украинская правда»