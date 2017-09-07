В Индии хотят построить транспортную систему Hyperloop протяжённостью 43,5 км

Компания Hyperloop Transportation Technologies заключила соглашение с Советом экономического развития штата Андхра-Прадеш в Индии. ПО условиям соглашения, планируется построить транспортную систему Hyperloop, которая соединит города Виджайвада и Амаравати.

Фактически, было заключено соглашение о взаимопонимании, которое предоставляет Hyperloop Transportation Technologies возможность заниматься исследованиями потенциального маршрута между городами. Первоначальный этап планирования маршрута Hyperloop будет длиться 6 месяцев. Лишь после этого, как надеются стороны, начнётся фактическое строительство.

Расстояние между городами Виджайвада и Амаравати составляет около 43,5 км. В настоящее время поездка между ними занимает 70 минут. После строительства транспортной системы Hyperloop это расстояние можно будет преодолеть всего за 6 минут.

Сумма реализации проекта и источники финансирования пока не сообщаются. Сделка имеет характер государственно-частного партнёрства. Отмечается, что деньги будут поступать «в основном от частных инвесторов».

Источник: Engadget