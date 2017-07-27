В Киеве открыли первые совмещенные полосы для одновременного движения велосипедов и общественного транспорта

В Киеве открыли первые совмещенные полосы для одновременного движения общественного транспорта и велосипедов, сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор». Опробовать такие полосы уже можно на бульваре Перова, где начаты работы по установке соответствующих технических средств организации дорожного движения.

В «Киевавтодоре» отметили, что за последние несколько лет в Киеве количество велосипедистов возросло почти вдвое, так что спрос на современную велоинфраструктуру растет значительными темпами. Однако в связи с плотной застройкой улиц города Киева не всегда возможно увеличить геометрические параметры проезжих частей дорог и устроить велосипедные дорожки.

Изучая зарубежный опыт, специалисты корпорации решили перенять практику, когда правила дорожного движения позволяют велосипедистам ездить по полосам движения для общественного транспорта (в частности, такая практика существует в США, Франции, Англии, Бельгии, Румынии и т.д.).

В «Киевавтодоре» проанализировали скоростной режим улично-дорожной сети столицы, и выяснили, что на сегодняшний день общественный транспорт по городу Киеву движется со средней скоростью 20 км/ч, поэтому делить с ним полосу менее рискованно, чем ехать на велосипеде в потоке автомобилей, средняя скорость которого составляет около 60 км/ч.

Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины по запросу коммунальной корпорации «Киевавтодор» согласовал в качестве эксперимента обустройство велосипедных дорожек по выделенной полосе для общественного транспорта на следующих улицах: ул. Дружбы Народов, ул. Валерия Лобановского, Чоколовский бульв., ул. Вадима Гетьмана, ул. Александра Довженко, ул. Елены Телиги, просп. Степана Бандеры, Московский мост, просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина), бульв. Перова, ул. Освободителей, ул. Строителей и просп. Мира.

Согласно Международной конвенции о дорожных знаках и сигналах, автобусные полосы, по которым разрешено движение на велосипеде обозначаются знаком «Полоса движения маршрутных транспортных средств» с табличкой, которая позволяет велосипедистам пользоваться этой полосой. В дополнение к знакам и табличкам, соответствующая пиктограмма велосипеда наносится прямо на дорожное покрытие.

Напомним, что впервые идею открыть подобные полосы в Киеве высказал мэр столицы Виталий Кличко в рамках акции «Велосипедом на работу» весной текущего года.

Источник: Киевавтодор