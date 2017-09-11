В Киеве заработала первая в сети АЗК «ОККО» солнечная электростанция на крыше заправки, ее мощность составляет 51 кВт

На киевской заправке «ОККО» на проспекте Академика Палладина, 33, заработала первая в сети АЗК солнечная электростанция на крыше мощностью 51 кВт, при этом к концу текущего года еще одна похожая станция заработает на АЗК «ОККО» в Черновцах. Сгенерированную солнечную электроэнергию компания планирует использовать не только для обеспечения собственных потребностей заправки, но и продавать на энергорынке Украины по «зеленому тарифу».

На крыше киевской заправки установлены 197 поликристаллических панелей размером 1 метр на 1,65 метра. При ясной солнечной погоде они способны производить более 200 киловатт-часов электроэнергии в сутки. В летние месяцы этого достаточно, чтобы средний по размеру АЗК мог полностью обеспечивать себя собственной электроэнергией. Общая стоимость всего комплекта оборудования для этой солнечной станции составляет примерно 1,5 миллиона гривен.

«По нашим расчетам солнечная электростанция на проспекте Академика Палладина окупит себя за 4-5 лет (в режиме продажи электроэнергии по «зеленому тарифу»). Но мы рассматриваем этот проект не только в контексте бизнес-выгоды, но и с точки зрения развития альтернативных источников энергообеспечения, сохранения невозобновляемых ресурсов как в рамках компании, так и в стране в целом, стремимся сделать свой вклад в развитие энергонезависимости государства, – отметил директор департамента развития сети АЗК «ОККО» Назар Турхан.

На данный момент компания «ОККО» работает над тем, чтобы получить все необходимые документы на право продажи производимой электроэнергии по «зеленому тарифу» государству и надеются, что это станет возможным уже в конце 2017 года».

Отметим, что на АЗК «ОККО» на проспекте Академика Палладина установлено оборудование от компании Amerisolar – одного из крупнейших в мире производителей поликристаллических солнечных панелей с более чем 20-летним опытом работы в отрасли. Компания Amerisolar гарантирует, что даже после 30 лет эксплуатации ее панелей их генерирующая способность уменьшится не более чем на 20%.

Источник: ОККО