В Киевском зоопарке появился турникет для бесконтактной оплаты билетов на базе технологии Mastercard

Компания Mastercard, Ощадбанк и Киевский зоологический парк сообщили о запуске технологического решения, которое позволит оплачивать билеты в зоопарк бесконтактно. С его помощью, как утверждается, более 600 тысяч гостей, посещающих зоопарк ежегодно, смогут сэкономить свое время и избежать необходимости стоять в очередях в кассу за билетами.

Под этим «технологическим решением» скрывается турникет с поддержкой технологией бесконтактной оплаты Mastercard. Воспользоваться возможностью бесконтактной оплаты билета можно будет с помощью банковской карты или другого платежного устройства (часов, цифрового NFC-кошелька для смартфонов и т.д.), которое поддерживает технологию бесконтактной оплаты Mastercard. В частности, бесконтактные платежи на турникете будут доступны пользователям платежного приложения «Ощад PAY».

Генеральный директор Киевского зоологического парка Кирилл Трантин отметил, что установка турникетом с технологией бесконтактной оплаты Mastercard – это «следующий шаг навстречу будущему» после перехода на систему электронных закупок Prozorro, внедрения бесплатного Wi-Fi для посетителей и запуска электронного билета с возможностью покупки онлайн. Все вышеупомянутые шаги были сделаны в рамках городской программы Kyiv Smart City, которой на нашем сайте посвящена не одна заметка.

Специально оборудованный турникет для бесконтактной оплаты окрашен в желтый цвет. Оплатить вход в зоопарк можно будет просто, удобно и быстро. Достаточно лишь выбрать необходимый билет (детский или взрослый) с помощью кнопки с соответствующим обозначением, поднести бесконтактную карту, смартфон или устройство к считывающему элементу на турникете — и все. Оплата будет проведена за считанные секунды.

Никаких комиссий взымать не будут. Списание средств будет подтверждаться звуковым и световым сигналами на турникете. В качестве банка-эквайера системы выступил Ощадбанк.

Для тех, кто собирается посетить Киевский зоопарк в ближайшее время будет полезно узнать о специальном предложении: 29 апреля можно будет получить скидку 50% при оплате билетов (взрослых и детских) бесконтактной картой Mastercard или другим платежным устройством, поддерживающим технологию бесконтактной оплаты Mastercard на турникете.