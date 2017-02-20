В Китае намерены бороться с зацепившимся за линии электропередачи мусором при помощи дронов-огнеметов

Власти Китая нашли необычный способ убирать хлам, застрявший на линиях электропередачи. Если сегодня мусор приходится убирать вручную, отчасти рискуя жизнью, то в будущем обслуживающий персонал без лишних хлопот сможет сжигать зацепившиеся за провода предметы при помощи “огнедышащих” драконов дронов.

Сообщается, что по такому принципу БПЛА будут убирать мусор в труднодоступных местах, куда человек физически не может добраться.

Безопасность китайского изобретения вызвала у западных журналистов большие вопросы. Однако, судя по виду оператора, китайцы так или иначе все продумали: управляющий дроном-огнеметом человек даже одет в защитный костюм.

К слову, журналисты предполагают, что на кадрах запечатлено предварительное тестирование новой технологии.

Напоследок отметим, что вышеприведенные фотографии и видео были сняты в городе Санъян провинции Хубей. Поскольку Китай – страна довольно закрытая, никаких других подробностей о новом методе очистки проводов нет.

Впрочем, подлинность опубликованной информации не вызывает сомнений: на китайских новостных ресурсах видеоряд подписан как “Техник службы обслуживания электрических линий использует БПЛА для очистки проводов высокого напряжения в городе Санъян”.

Источник: The Verge