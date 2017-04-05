В Приват24 появился «Социальный кабинет», где можно рассчитать размер будущей пенсии/субсидии, узнать о необходимых документах, подать заявления и еще много чего другого

«ПриватБанк» сообщил о запуске новой услуги под названием «Социальный кабинет». Новая функциональность является частью сервиса «Приват24» и является весьма полезным социальным инструментом.

Используя возможности «Социального кабинета» сервиса «Приват24», работающие жители страны смогут рассчитать размер своей будущей пенсии, а льготные категории населения (пенсионеры и получатели субсидий и социальных выплат) – узнать информацию о перерасчете пенсии, рассчитать размер субсидии, оформить заявление на выплату пенсии или другой социальной помощи.

Отметим, что воспользоваться калькулятором могут только те, у кого есть не менее 60 месяцев страхового стажа с 2000 года. Кроме того, разработчики обращают внимание на то, что на размер пенсии влияет множество факторов, и используемые ими расчеты несколько упрощены.

С помощью «Социального кабинета» клиенты банка могут также получить информацию о порядке оформления помощи при рождении ребенка, уточнить перечень необходимых документов для назначения пенсии и субсидии.

Председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что в будущем ПриватБанк планирует расширить сотрудничество с правительством в предоставлении на базе Приват24 самых востребованных социальных услуг.

Источник: ПриватБанк