В работе Skype произошел сбой

В работе Skype — одного из популярнейших средств коммуникации в мире — произошел крупный сбой. Сервис Skype, как сообщается, работает с перебоями по всей Европе, включая Украину.

Команда Skype признала наличие проблем и заявила, что уже начала работать над их устранением. Причины сбоя пока остаются неизвестными.

Again a good reason for businesses to have backup comms options:#skype #skypedown pic.twitter.com/tgzRv4qnlq

— Jason Mashak (@jasonmashak) August 3, 2017