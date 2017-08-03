В работе Skype произошел сбой
В работе Skype — одного из популярнейших средств коммуникации в мире — произошел крупный сбой. Сервис Skype, как сообщается, работает с перебоями по всей Европе, включая Украину.
Команда Skype признала наличие проблем и заявила, что уже начала работать над их устранением. Причины сбоя пока остаются неизвестными.
Again a good reason for businesses to have backup comms options:#skype #skypedown pic.twitter.com/tgzRv4qnlq
— Jason Mashak (@jasonmashak) August 3, 2017
В сообщении разработчики заявили, что некоторые пользователи могут испытывать проблемы с отправкой и получением сообщений в чатах. В то же время издание Express отмечает, что у пользователей Skype наблюдаются проблемы не только с пересылкой текстовых сообщений, но и с видеозвонками.
Сбой в работе сервиса помимо Европы зафиксирован также в некоторых странах Средней и Юго-Восточной Азии, а также в Японии.
- Предыдущий крупный сбой в работе Skype произошел 20 июня. Тогда сервис в течение нескольких часов не работал или работал с перебоями у пользователей по всему миру, включая Украину.