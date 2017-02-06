В сеть утекла версия Conan Exiles без DRM-защиты Denuvo

Норвежская компания Funcom в своё время разочаровала многих поклонников, когда объявила, что её новый сюрвайвал с открытым миром во вселенной Конана-варвара Conan Exiles будет надёжно «упакован» от всевозможных мошенников: Denuvo защитит от пиратов не пожалевших заплатить за игру пользователей, а Battle-Eye оградит их от недобросовестных читеров.

Однако, в ход событий вмешался его величество случай: в довершение к не самому удачному старту Early Access на платформе Steam (жалобы на проблемы с поиском и подключением к серверам, отвратительную оптимизацию, отсутствие в игре сколько-нибудь стоящего контента, скачки FPS) в руки пиратов попала сборка, не содержащая в себе anti-tamper технологий. Как сообщают пользователи Reddit, источником оказались сами разработчики, по ошибке выложившие незащищённую версию игры через обновление в Steam. Спустя некоторое время студия вернула Denuvo в игру. Попавшая в сеть незащищённая версия полностью работоспособна и позволяет создавать приватные многопользовательские сервера для совместного прохождения или в соло-режиме.

В дневниках разработчиков, как бы в ответ на не самые высокие оценки своего детища, авторы обещают, что Conan Exiles со временем приобретёт свой подлинный, зрелый вид. Стоит немного подождать и обновления и своевременные правки ошибок и недочётов сделают своё дело и как в сказке превратят игру из гадкого утёнка в прекрасного белого лебедя.

Conan Exiles – песочница с открытым миром на движке Unreal, полным приключений и опасностей. Игрокам предстоит использовать маунтов, сражаться с другими игроками, возводить различные фортификационные сооружения, приносить жертвы богам, крафтить экипировку, заниматься фермерством и охотой на диких животных. По заверению девелоперов игроки, решившие запустить свой собственный сервер, получат доступ к мощной системе управления сервером, позволяющей изменять многие аспекты игры:

«переключать рvр-режим, отключать аватары (мощные внутриигровые существа, которых могут призывать пользователи), управлять песчаными бурями, выбрать, что будет терять игрок, когда умирает, контролировать цикл дня/ночи, добычу ресурсов, отключать голод/жажду и многое другое. Администраторы серверов могут без труда вносить изменения в настройки игр на лету и наблюдать за мгновенными изменениями, большинство из которых даже не требуют перезагрузки сервера. Также имеется доступ к полнофункциональному внутриигровому инструментарию разработчика, что позволяет создавать любые доступные в игре предметы, от оружия до частей зданий и ресурсов. Дополнительно администратор может активировать режим бога, становиться невидимым, телепортироваться по всему игровому миру, вызывать из меню монстров и неигровых персонажей».

Стоит заметить, что это не последняя потеря в стане разработчиков-приверженцев DRM Denuvo. Защита новейшей Resident Evil VII продержалась ровно 5 дней с момента релиза. Среди причин столь быстрого взлома предполагается наличие антипиратской технологии в демоверсии продукта, в следствие чего пираты получили «ранний доступ» к цифровой защите. В Denuvo уже отреагировали на событие на официальном уровне. Директор по маркетингу Томас Гоэбл (Thomas Goebl) подтвердил факт взлома Resident Evil и заверил, что компания продолжает работать над усовершенствованием своей технологии, а также пообещал, что случай столь скорого взлома определённо подвергнется тщательному рассмотрению. Учитывая, что незащищённые проекты взламываются в первые сутки после релиза, пятидневный срок, по версии компании, лучше, чем ничего. Напомним, что Denuvo не предусматривает возврат средств в случае досрочного взлома системы.

Теперь же остаётся гадать как сложится дальнейшая судьба только что вышедших проектов после череды вышеуказанных событий.

Источники: DSOGaming, Reddit