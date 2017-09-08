В следующем месяце Samsung представит платформу ARTIK третьего поколения для создания решений в сфере Интернета вещей

В следующем месяце компания Samsung представит третье поколение платформы ARTIK, предназначенной для развития концепции Интернета вещей.

Платформа ARTIK нового поколения ориентирована на использование возможностей искусственного интеллекта в широком перечне домашних электронных устройств. Вместе с тем она отличается улучшенными функциями безопасности и возможностями сетевого соединения по сравнению с платформой предыдущего поколения. К 2020 году компания Samsung намерена внедрить «умные» функции во все производимые ею бытовые приборы. И платформа ARTIK станет важной частью бизнеса Интернета вещей.

Samsung создал связь между операционной системой Tizen, аппаратной платформой ARTIK, глобальным стандартом Интернета вещей под названием OCF и собственным хабом Smart Home Hub под названием Smart Things. Недавно компания добавила в эту группу сервис распознавания голоса Bixby на базе искусственного интеллекта. Все эти платформы с открытым исходным кодом призваны помочь компании Samsung лидировать на рынке Интернета вещей и в других сферах.

Также Samsung решила прекратить выпуск уже доступной платформы ARTIK 10, а вместо этого – заниматься продвижением версии ARTIK 7.

Источник: cdrinfo