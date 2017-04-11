В Украине начались продажи компактного игрового десктопа Acer Predator G1 по цене 39999 грн

Компания Acer сообщила о старте продаж в Украине игрового настольного ПК Predator G1. Модель в компактном 16-литровом корпусе рассчитана как на гейминг в домашних условиях, так и на использование десктопа на выездных соревнованиях.

Десктоп Acer Predator G1 укомплектован видеокартой NVIDIA GeForce GTX (до Titan X), процессором Intel Core 7-го поколения и до 64 ГБ оперативной памяти типа DDR4, что обеспечивает высокую производительность в играх и проектах виртуальной реальности. Модель оснащается емким жестким диском до 4 ТБ (7200 об/мин) или твердотельным накопителем емкостью до 512 ГБ. Порт стандарта USB 3.1 Type-C второго поколения позволяет подключить современную геймерскую периферию на максимально доступной скорости.

Настольный ПК Predator G1 поддерживает технологию Killer DoubleShot Pro, которая автоматически выбирает наиболее быстрое подключение к сети и направляет весь трафик с высоким приоритетом через интерфейс с максимальной пропускной способностью, а стандартный трафик — через другой. Благодаря поддержке G-SYNC и UHD 4K2K Predator G1 обеспечивает плавное отображение динамичных сцен в играх и фильмах, а встроенный аудиоадаптер Creative Soundblaster X-Fi MB5 с поддержкой 7.1-канального аудио обеспечивает объемное звучание.

Фирменное ПО PredatorSense от Acer позволяет проверять и контролировать ключевые показатели системы, настройки горячих клавиш или регулировки настроек цветной подсветки Growl Lights на передней части корпуса компьютера.

Геймерский десктоп Acer Predator G1 (DG.E07ME.001 — Intel Core i5-7400; NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 ГБ; 16 ГБ DDR4; 1 TБ HDD / 128 ГБ SSD; Free DOS) уже доступен в Украине по рекомендованной цене 39999 грн.

Источник: Acer