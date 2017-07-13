В Украине представлена национальная программа лояльности «Турист Украины» и запускается тестирование соответствующего приложения с бонусами

Министерство экономического развития и торговли Украины, компания Visa, ПАО КБ «Приватбанк» и Ассоциация «Национальная Туристическая Организация Украины» представили общественности план дальнейшего развития совместного проекта — Национальной программы лояльности «Турист Украины», а также обсудили современное состояние и перспективы развития туризма в Украине.

Целью Национальной программы лояльности «Турист Украина» является популяризация туризма в Украине, развитие малого, среднего бизнеса и инфраструктуры в регионах, а также создание действенного и удобного инструмента, с которым путешествия по Украине станут более приятными и комфортными.

В рамках первого этапа реализации программы стороны представили проект уникального для Украины мобильного туристического приложения. Оно предоставляет пользователям многочисленные привилегии, скидки и предложения от разноотраслевых партнеров. Также было анонсировано начало всеукраинского набора 500 волонтеров, которые получат возможность одними из первых протестировать приложение в Киеве, Одессе, Львове и Днепре и оставлять свои отзывы, чтобы сделать приложение максимально функциональным и удобным в пользовании для путешественников.

Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить заявку на сайте http://touristua.com и получить ссылку на загрузку мобильного приложения. Установив приложение и зарегистрировав банковскую карту (или карты), пользователи будут иметь возможность накапливать баллы и получать скидки, расплачиваясь по безналичному расчету в туристических местах, определенных приложением. Чем больше баллов — тем выше статус туриста. Ожидается, что схема получения баллов будет стимулировать посещение новых туристических объектов (100 баллов) и городов (100 баллов). Всего будет существовать четыре уровня пользователей: «Турист», «Путешественник», «VIP Путешественник» и «Почетный Путешественник», а количество бонусных баллов за оплату карточкой в ​​определенных приложением точках — партнерах программы будет зависеть от уровня пользователя: чем он выше, тем больше баллов начисляется.

Тестирование приложения будет проводиться в Киеве, Одессе, Львове и Днепре с 1 августа 2017 по 15 октября 2017 включительно. По окончании тестирования специальные призы ждут шестерых активных пользователей мобильного приложения, которые набрали наибольшее количество баллов или оставили наибольшее количество комментариев и отзывов.

С более подробной информацией и условиями участия в тестировании приложения можно ознакомиться по следующей ссылке.