В Украине стартовали продажи сверхлегкого бизнес-ноутбука ASUSPRO B9440UA в магниевом корпусе по цене от 39,5 тыс. грн

Компания ASUS объявила о старте продаж в Украине 14-дюймового бизнес-ноутбука ASUSPRO B9440UA, выполненного в сверхлегком корпусе из магниевого сплава. Помимо минимального веса (порядка 1 кг) модель отличается сверхтонкими рамками дисплея шириной 5,4 мм, что позволило разработчикам установить 14-дюймовый дисплей с Full HD разрешением и матовым покрытием в более компактный 13,3-дюймовый корпус.

При открытии верхней крышки часть корпуса с клавиатурой приподнимается, располагая клавиатуру под более удобным для работы углом. Это достигается за счет особой конструкции петель и верхней крышки корпуса, в которой также размещены основные разъемы ноутбука. Несмотря на компактные размеры и тонкий корпус, в нем удалось разместить полноразмерную клавиатуру с защитой от попадания капель жидкости, ходом клавиш 1,5 мм и трехуровневой подсветкой белого цвета.

Ноутбук ASUS B9440UA оснащен двумя универсальными разъемами USB Type C, которые способны выполнять практически любые функции, начиная от подключения зарядного устройства и накопителя, заканчивая выводом изображения на внешний монитор и использованием дополнительных аксессуаров. Отметим, что в комплекте с ноутбуком поставляется компактная док-станция, которая предназначена для тех пользователей, которым важно иметь под рукой стандартные разъемы USB и HDMI.

В качестве аппаратной платформы для модели используются процессоры Intel Core i5 и Core i7 серии U, а также 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопители емкостью 256 или 512 ГБ. Встроенный аккумулятор на 48 Втч способен обеспечить до 10 часов автономной работы. Ноутбук также может похвастать наличием встроенного сканера отпечатков пальцев, который позволяет быстро входить в учетную запись с помощью функции Windows Hello.

Бизнес-ноутбук ASUS B9440UA уже доступен в продаже по цене от 39499 грн.

Технические характеристики ASUSPRO B9440UA:

Процессор Intel® Core™ i5/i7 седьмого поколения с опциональной поддержкой Intel® vPro® Операционная система Windows 10 / Windows 10 Pro Дисплей 14’’ Full HD, широкоугольная панель с антибликовым покрытием Оперативная память и накопитель 8 ГБ / 16 ГБ LPDDR3 256 ГБ либо 512 ГБ M.2 PCIe® Интерфейсы 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (левый порт с поддержкой док-станции и зарядного устройства) 1 x комбинированный 3,5-мм порт для гарнитуры Беспроводные технологии 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth® 4.1 Безопасность Сканер отпечатков пальцев Аудио Встроенный двойной микрофон

стереосистема Harman/Kardon Батарея 4 эл. 48 Вт, литий-полимерная Размеры 32,1 x 21,6 x 0,89~1,48 см Масса 1,05 кг (с батареей)

Источник: ASUS