В Украине стартовали продажи представленных на CES 2017 смартфонов LG K7 (2017) и LG K8 (2017) по цене 3333 грн и 4599 грн соответственно

Компания LG объявила о начале продаж в Украине двух новых смартфонов из линейки K Series – K7 (2017) и K8 (2017), представленных в начале года на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе. Стоимость смартфонов среднего класса составит 3333 грн для K7 и 4599 грн для K8, модели отличаются оригинальным внешним видом, съемными батареями и наличием слотов для карты памяти.

Смартфон LG K7 (2017) оснащается 5-дюймовым FWVGA-дисплеем с технологией In-cell Touch. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 5 мегапикселей, а основная – 8 мегапикселей. Модель LG K8 (2017) оснащена таким же по размеру 5-дюймовым HD-дисплеем с технологией In-cell Touch, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерой.

Фирменная функция Auto Shot автоматически спускает затвор фронтальной камеры при распознавании лица в кадре, а с помощью Gesture Shot можно автоматически сделать селфи по жесту руки, в итоге пользователь получает четкие неразмытые кадры.

Оба смартфона оснащены слотами для двух SIM-карт, а их память может быть расширена с помощью карты памяти microSD объемом до 32 ГБ. Кроме того, K7 (2017) и K8 (2017) работают в широком диапазоне сетей 3G/4G и поддерживают все распространенные форматы беспроводной передачи данных.

Основные характеристики LG K7 (2017):

Чипсет: MT6737М 1,1 ГГц Quad-Core

Дисплей: 5 дюймов, FWVGA с технологией In-cell Touch (854 x 480/ 196 ppi)

Память: 1 ГБ LPDDR3 RAM / 8 ГБ eMMC ROM / microSD (до 32 ГБ)

Камера: фронтальная 5 МП / основная 8 МП

Батарея: 2,500 мА ч (съемная)

Операционная система: Android 6.0 Marshmallow

Размеры: 144,7 x 72,6 x 7,9 мм

Вес: 138 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Коммуникации: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Цвет: мокко / титан

Основные характеристики LG K8 (2017):

Чипсет: MT6737 1,3 ГГц Quad-Core

Дисплей: 5 дюймов, HD с технологией In-cell Touch (1280 x 720 / 294 ppi)

Память: 1,5 ГБ LPDDR3 RAM / 16 ГБ eMMC ROM / microSD (до 32 ГБ)

Камера: фронтальная 5 МП / основная 13 МП

Батарея: 2,500 мА ч (съемная)

Операционная система: Android 6.0 Marshmallow

Размеры: 147,1 x 73,2 x 8,2 мм

Вес: 148 г

Сети: LTE / 3G / 2G

Коммуникации: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Цвет: золото / темно-синий

Источник: LG