В Запорожье начали производство трамваев, стоимость которых значительно ниже других украинских предложений
Коммунальное предприятие Запорожского городского совета Запорожэлектротранс начало выпуск трамваев, собранных на собственной производственной базе. Об этом сообщили городские власти Запорожья.
Отмечается, что 27 июля после серии испытаний на маршрут в Запорожье вышел первый трамвай сборки Запорожэлектротранса.
В 2017 году на базе Запорожэлектротранса будет собрано четыре трамвая, а в 2018 году — 5. Ранее Запорожэлектротранс получил лицензию на сборку 50 трамваев.
Стоимость трамвая составляет 6 млн грн, из которых 4 млн грн — цена кузова, купленного у компании Политехносервис (Калуш), которая производит их по лицензии PRAGOIMEX a.s (Чехия). Отопительная система — из Днепра, стекла — из Киева, большая часть запчастей из Запорожья.
«Эта сумма включает приобретение кузова, других комплектующих, капитальный ремонт ходовой части, сборка силами рабочих Запорожэлектротранса. В результате трамвай обходится городу минимум в три раза дешевле, чем если бы его приобрели в других городах Украины», — говорится в сообщении.
Отметим, ранее сообщалось, что Киев закупит у поляков (Pesa) 40 новых низкопольных трамваев на общую сумму 1,813 млрд грн. Таким образом, стоимость одного трамвая составляет около 45,3 млн грн.
Запорожье намерено привлечь €15 млн кредита у ЕИБ на покупку общественного транспорта в 2017.