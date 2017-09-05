В Житомире внедрили первый в Украине электронный билет нового поколения

В Житомире внедрили бесконтактную оплату банковской картой проезда в коммунальном транспорте. Такая технология только начинает распространяться в Европе, однако уже с 5 сентября она доступна для жителей украинского города и позволяет рассчитываться за проезд в троллейбусах банковской картой платежной системы Visa любого банка мира.

Проект реализуется местными властями, ПриватБанком и Visa в рамках «Электронного билета» Житомирского городского совета и направлен на обеспечение быстрой и удобной оплаты проезда без использования наличных.

«ПриватБанк с удовольствием присоединился к транспортному проекту с бесконтактной оплатой в Житомире, на сегодня это самая современная технология электронного билета, которая не требует от жителей города приобретения дополнительных карт или проездных документов. За использованием таких передовых технологий будущее не только Украины, но и всей Европы» – отметил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин.

Кроме того, с 5 сентября жители и гости Житомира смогут оплачивать проезд в трамваях и с помощью сканирования QR-кода. Данная технология позволяет приобрести и закомпостировать электронный билет с помощью мобильного приложения Privat24, просканировав QR-код со специального стикера в транспорте.

Напомним, что вчера коммунальное предприятие «Киевпастранс» объявило тендер в системе публичных закупок ProZorro на покупку и монтаж оборудования, необходимого для внедрения электронного билета в столичном транспорте. Общая сумма тендера составляет 460 млн гривен, за которые организация хочет получить 1500 комплектов, способных на бесконтактное считывание по технологиям NFC (смартфоны, умные часы), EMV (банковские карты) и оптическое считывание QR- и штрихкодов.

Источник: ПриватБанк