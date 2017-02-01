Видео: Microsoft демонстрирует новые возможности браузера Edge в обновлении Windows 10 Creators Update

Компания Microsoft окончательно определилась с новыми функциями и улучшениями для браузера Edge, которые войдут в обновление Windows 10 Creators. Само обновление, как известно, включает множество крупных изменений, но для браузера Edge, похоже, ничего особенного не предвидится, хотя разработчики все же припасли ряд мелких усовершенствований.

Итак, разработчики несколько изменили управление вкладками, добавлена новая функция, которая позволяет сохранять и восстанавливать наборы вкладок, а также предварительно просматривать открытые вкладки в виде миниатюр. Пользователи, которые ежедневно работают с огромными наборами разных вкладок, определенно оценят эту возможность, но едва ли эта функциональность будет пользоваться широкой популярностью.

Microsoft не особо торопилась добавлять поддержку расширений в браузер Edge, но каталог в Windows Store все же постепенно растет. Не так давно его пополнили Ebates, Intel TrueKey, Read & Write, Ghostery и RoboForm. Кроме того, количество возможностей ОС Windows, к которым имеют доступ разработчики расширений для Microsoft Edge, возросло на 30% по сравнению с первоначальным перечнем. Разработчикам еще предстоит дождаться простого и удобного механизма загрузки расширений в магазин Windows Store, но Microsoft решила торопиться медленно, дабы удержать планку качества и быстродействия на высочайшем уровне.

Из остальных новшеств стоит отметить встроенную поддержку 3D-контента, что должно избавить пользователей от необходимости установки сторонних плагинов и приложений для просмотра VR-контента на тех или других сайтах, и возможности по части работы с электронными книгами – можно будет покупать их в Windows Store и читать прямиком в браузере. Microsoft также добавит в Edge поддержку мобильной платежной системы Wallet, чтобы пользователи Windows 10 могли легко покупать товары у партнеров компании, используя для этого привязанную к аккаунту Microsoft Account банковскую карту.

Точная дата выхода Windows 10 Creators Update пока что не сообщается, известно лишь, что это должно произойти в апреле этого года.

Источник: The Verge