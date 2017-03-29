Виртуальный ассистент Microsoft Cortana теперь доступен с окна блокировки Android, но пока лишь в трех странах

Как и планировалось, корпорация Microsoft реализовала возможность доступа к своему виртуальному ассистенту Cortana прямо с окна блокировки Android.

Данная функция находилась в статусе бета-версии с января этого года. Теперь же она стала доступной для всех пользователей, установивших Cortana для Android. При активации новой возможности не происходит замена окна блокировки на Cortana, но пользователь может получить доступ к цифровому ассистенту простым жестом влево или вправо на всплывающем логотипе. Таким образом обеспечивается быстрый доступ к функциям и возможностям Cortana.

Вместе с тем, последняя версия приложения получила и другие новшества. В частности, домашняя секция получила обновлённую информацию о событиях календаря, погоде, примерном времени в дороге на работу. Теперь эти сведения доступны сразу же после запуска приложения.

Также сообщается, что приложение Cortana для iOS и Android стало доступным в Австралии. Ранее воспользоваться виртуальным ассистентом от Microsoft на мобильных устройствах могли только жители США и Великобритании.

Источник: The Verge