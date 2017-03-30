Виртуальный ассистент Samsung Bixby больше ориентирован на использование возможностей смартфона, чем поиск в интернете

Вместе с новыми флагманскими смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus компания Samsung представила и собственный виртуальный ассистент под названием Bixby. Для его вызова в смартфонах реализована специальная аппаратная кнопка на левой грани корпуса.

Bixby отличается от уже существующих на рынке виртуальных ассистентов конкурирующих компаний. Siri, Google и Alexa сосредоточены на сборе и понимании информации из интернета, а затем отвечают на вопросы пользователя. В то же время Bixby больше пытается помочь в использовании самого смартфона. Инженеры Samsung пытаются устранить необходимость физического использования мобильного устройства. Предполагается, что Bixby при помощи голосовых команд сможет сделать то, что пользователь делает путём прикосновения к сенсорному экрану.

Это достаточно амбициозная цель, и реализовать её будет непросто. Пока что Bixby позволяет раскрыть свой потенциал лишь в нескольких собственных приложениях Samsung, их насчитывается около 10. Представители компании заявили, что Bixby будет работать с Google Play Music, другими сторонними приложениями и интеллектуальными домашними устройствами Samsung Connect.

Уже сейчас Bixby работает для следующих приложений Samsung: Телефон, Сообщения, Настройки, Камера, Напоминания, Контакты, Галерея. В них вместо ручного поиска или ввода информации можно просить Bixby сделать это. Например, ассистент может вращать фотографии, запускать воспроизведение видео, отправлять трансляцию видео на экран телевизора. В Samsung заявляют, что пользователь может смешивать как голосовое, так и сенсорное взаимодействие, делая все, что подходит к контексту того, чем он занимсается. Для обеспечения более приватного общения с Bixby можно поднести смартфон к уху.

Bixby может в режиме реального времени распознавать объекты, на которые направлена камера, и искать сведения о них при помощи различных сервисов. При этом ассистент способен переводить текст, читать QR-коды и распознавать знаки – прямо из приложения камеры без необходимости запуска других приложений. В домашнем окне Bixby имеется список информации, с которой ассистент может взаимодействовать. Это могут быть погода, физическая активность, управление умными домашними гаджетами и многое другое. У Bixby имеется и ряд других возможностей, например, установка напоминаний на основании месторасположения.

На момент запуска Bixby будет работать на английском, корейском и китайском языках. В дальнейшем перечень поддерживаемых языков будет увеличиваться.

Источник: The Verge