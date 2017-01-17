Владелец Tesla Model S застрял в пустыне Мохаве, положившись на возможности управления электрокаром при помощи смартфона

Электромобили Tesla Motors, кроме прочего, выделяются тем, что предлагают широкие возможности управления посредством смартфона. Используя последний, владелец седана Tesla Model S или кроссовера Tesla Model X может не только управлять информационно-развлекательной системой автомобиля, но и дистанционно снимать блокировку с дверных замков и заводить двигатель. Однако нередко люди, излишне понадеявшиеся на технологии и утратившие из-за этого бдительность, становятся заложниками неприятной ситуации. Так случилось с предпринимателем из Лас-Вегаса Райаном Негри, который завел свою Tesla Model S при помощи мобильного приложения на смартфоне, но после остановки не смог продолжить путешествие из-за отсутствия сотовой связи.

Отправившись на своем электрокаре в парк Ред Рок Каньон в пустыне Мохаве, чтобы сделать несколько фотографий выпавшего снега на склонах, Райан по неосмотрительности оставил ключи от машины дома. Прибыв на место, он вышел из машины и сделал несколько снимков, но когда вернулся понял, что завести и разблокировать электрокар не получится из-за того, что в пустыне нет соединения с сотовой сетью.

В комментарии Mashable он упомянул о своей осведомленности, что мобильное приложение не будет работать без сигнала сотовой сети, но на тот момент он просто забыл об этом. Бизнесмен полностью признает, что оказался в этой неприятной ситуации по своей вине, но все же посоветовал разработчикам Tesla добавить способ запуска электрокара при помощи пароля как раз на такой случай.

К слову, история закончилась тем, что жене по имени Эми, сопровождавшей своего мужа в этой поездке, пришлось пройти более 3 км, чтобы поймать сигнал сотовой сети, позвонить друзьям и попросить привезти ключи от машины. А мораль сей басни такова: даже владельцам Tesla нужно помнить, что ключи от электрокара нужно носить при себе.

Источник: TJ и Instagram Райана Негри