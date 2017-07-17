Владимир Гройсман предложил использовать «Гостомель» в качестве базового аэропорта для всех лоукостеров, включая Ryanair

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками предложил использовать Гостомель в качестве базового аэропорта для лоукостов и в том числе для Ryanair.

Глава правительства отметил, что привлечение в Украину новых авиаперевозчиков, прежде всего лоукостов, предусматривает интенсивное развитие отечественных аэропортов — как международных, так и региональных, возможности которых с его точки зрения используются нерационально. Он подчеркнул, что путь привлечения авиакомпаний только в крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» (Киев) понятен, но кроме «Борисполя» столица располагает еще двумя аэропортами, это «Киев» (Жуляны) и Гостомель.

«Мы выступаем за единые правила (привлечения авиакомпаний), в том числе для лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты и аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков», — сказал глава правительства.

В этом контексте Владимир Гройсман высказал идею развития аэропорта «Гостомель», который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП «Антонов» и авиакомпании «Авиалинии Антонова», и превращение его в базовый аэропорт для лоукостов — в том числе для ирландского лоукост-перевозчика «Ryanair». Премьер предложил разработать проектную документацию развития аэропорта «Гостомель» с определением стоимости всех необходимых работ.

«Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов, среди которых — отмена любых монополий в «Борисполе», привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров», — сказал Владимир Гройсман.

По итогам совещания его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украине — и не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставления условий для лоукостов в аэропортах «Борисполь» или «Киев» (Жуляны) сроком на один год, а за это время превратить аэропорт «Гостомель» в аэропорт для лоукост-перевозчиков. Кроме того, по мнению участников совещания, одним из условий привлечения лоукостов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.

Также Владимир Гройсман подтвердил необходимость возобновления и завершения переговоров с «Ryanair» и поручил Министерству инфраструктуры Украины проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украине.

Напомним, что ранее аналогичную мысль об использовании «Гостомеля» в качестве базового аэропорта для Ryanair и других лоукостеров высказывал директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин. И тогда же к этому решению резко отрицательно отнесся министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, назвав такую возможность «отдаленной перспективой».

Источник: Премьер-министр Украины