Владимир Омелян: «Авиакомпания МАУ сознательно блокирует развитие авиационной отрасли Украины, используя все возможные рычаги влияния»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал вчерашнее обращение в суд авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Он считает, что судебные иски авиакомпании МАУ — это прямое вмешательство в договоренности другой авиакомпании с аэропортами, поэтому они являются необоснованными и безосновательными. Так как данные иски заявлены, в том числе, против иностранного субъекта (Ryanair), то только процедура вызова этой стороны в суд продлится более 6 месяцев.

По словам министра, установление дискриминационных условий и нарушений правил конкуренции — это компетенция АМКУ, а не суда. Также он отметил, что в данный момент АМКУ проводит расследование в адрес авиакомпании «МАУ», так как только она несколько лет получала скидки в аэропорту «Борисполь».

Владимир Омелян также считает, что если деятельность министерства приводит к снижению цен на билеты у МАУ и других перевозчиков, это означает, что МАУ признало эффективность работы министерства и конкуренция действительно усиливается.

«До вступления в силу любых решений существует презумпция действительности договоров. Договоры действительны по состоянию на сегодня и до вступления потенциальных решений судов в силу. Что маловероятно в этом году. Считаем иски необоснованными и безосновательными. По такой же логике все договоры МАУ могут признаваться недействительными. Пожалуй, министерству стоит подумать над таким встречным иском и лишить авиакомпанию того привилегированного положения, которое она имеет в аэропорту Борисполь», — отметил глава министерства.

По его словам, меморандум, на который ссылается МАУ в исках, не является договором и не является обязывающим документом. В результате один из исков суд вернул без открытия производства по делу, другой назначен к рассмотрению 18.09.2017, еще по двум вопрос об открытии производства пока не решен судьями.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что то, что вы видите сегодня, это не случайное стечение обстоятельств, это не переговоры — это умышленная блокировка украинского рынка. Такую картину мы видим не только в авиации, но и в морской отрасли, на железной дороге, в энергетике. И поэтому нам всем: правительству, парламенту нужно решить, чем мы занимаемся. Или мы строим Украину, которая открыта для мира, или мы дальше хотим сделать из Украины остров, на который имеют доступ только избранные, у которых есть собственные лодки или другие средства для передвижения. Я считаю, что украинцы не туземцы, чтобы терпеть такие вещи, которые происходят сегодня», — подчеркнул министр.

Владимир Омелян напомнил, что это не первая эпопея с МАУ, которая сопровождается громкими скандалами. В 2015 году было уволено руководство Госавиаслужбы, взамен которому были найдены компетентные менеджеры, которые более справедливо назначает новые маршруты и направления для всех авиакомпаний. В итоге за первый год рынок вырос на 30%, за второе — на 50%.

По мнению министра инфраструктуры, сегодня происходит сознательное блокирование развития авиационной отрасли Украины, для чего используются все возможные рычаги: государственные органы власти, правительственные структуры, экспертная среда и т.д.

«Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн сборов, которые они уже задолжали, на вопросах развития аэропорта Днепр, авиакомпании Днеправиа, и многих других вопросах. Я надеюсь, что реакция компании Ryanair будет спокойной и мы быстро на государственном уровне прекратим этот фарс, который сейчас спровоцирован владельцами авиакомпании МАУ», — добавил министр.

Напомним, что вчера авиакомпания «МАУ» подала несколько судебных исков на Мининфраструктуры, требуя отменить контракты с Ryanair, запретить лоббировать интересы лоукостера и компенсировать свои потери на дешевых авиабилетах.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины