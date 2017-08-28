Во втором квартале 2017 года Vodafone Украина увеличила чистую прибыль до 0,5 млрд грн, что на 137% больше, чем год назад

Оператор мобильной связи Vodafone Украина поделился финансовыми и операционными результатами, достигнутыми во втором квартале 2017 года. За этот период компания увеличила чистую прибыль до 0,5 млрд грн, что на 137% больше в сравнении с результатами 2 квартала 2016 года.

Во втором квартале 2017 года Vodafone Украина также удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,2 млрд грн. Показатель OIBDA во втором квартале этого года увеличился на 53% по отношению к аналогичному результату 2 квартала 2016 года и достиг 1,3 миллиарда гривен. Маржа OIBDA в этот же период увеличилась на 13.4 п.п. в сравнении с результатами 2 квартала 2016 года.

Благодаря расширению 3G-покрытия оператор вдвое увеличил доходы от передачи данных. Рост data-доходов во 2 квартале 2017 года составил 93% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. Квартальный доход от услуг передачи данных достиг 908 млн гривен. При этом именно рост доходов от передачи данных стал ключевым фактором увеличения доходов компании — доход за 2 квартал 2017 года вырос на 6,2% в годовом исчислении и составил 2,9 млрд гривен.

Добавим, что абонентская база Vodafone Украина остается стабильной, сохраняя тенденцию к увеличению — по результатам 2 квартала 2017 года компания обслуживает 20,8 млн абонентов.

«Мы активно расширяем 3G покрытие – сегодня порядка 70% жителей Украины получили доступ к 3G услугам Vodafone. При этом мы делаем ставку на качество data услуг. С момента начала строительства в 2015 г. наши капитальные инвестиции перевалили за 13 млрд грн. Рекордные для рынка вложения в сеть позволили нам обеспечить достаточную емкость сети с учетом растущего спроса на услуги 3G. Мы создаем надежную базу для амбициозных тарифных предложений, стимулирующих рост потребления data-услуг», – отметил технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.

Напомним, что в первом квартале 2017 года оператор Vodafone Украина также улучшил основные показатели деятельности, причем как в годовом исчислении, так и по сравнению с результатами 4 квартала 2016 года.

Источник: Vodafone Украина